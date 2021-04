Aneel decide adiar reajuste nas tarifas da Energia Mato Grosso do Sul

Por Estadão - Estadão 5

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 6, adiar a aplicação do reajuste tarifário para os consumidores da distribuidora Energisa Mato Grosso do Sul, que atende a mais de 1 milhão de unidades. Mais cedo, a agência tomou a mesma decisão para as empresas CPFL Paulista e Energisa Mato Grosso.

O regulador está finalizando um conjunto de medidas para evitar a aplicação de reajustes tarifários elevados em um momento em que a população está com grande dificuldade de pagamento por causa do recrudescimento da pandemia de covid-19.

A Aneel busca recursos de PIS/Cofins, superávit da conta de Itaipu e negocia a não aplicação de reajustes em contratos de transmissão.

“Estamos em um amplo diálogo tanto com as distribuidoras como com as transmissoras”, disse o diretor geral da Aneel André Pepitone.

A expectativa é que uma decisão final sobre o reajuste tarifário das três distribuidoras seja tomada nas próximas duas semanas.

O reajuste anual está previsto nas concessões das distribuidoras e deve ser aplicado na data de aniversário do contrato.

Wagner Freire

Estadao Conteudo

