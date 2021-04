BC da Austrália mantém juro básico na mínima histórica de 0,10%

Por Estadão - Estadão 9

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira (6) deixar inalterada a sua política monetária. A instituição manteve a taxa básica de juros em 0,10% e a meta de rendimento do bônus soberano de três anos do país também em 0,10%.

Em comunicado divulgado após a reunião, o presidente do RBA, Philip Lowe, afirmou que a instituição não espera elevar a taxa básica de juros antes de 2024. O dirigente voltou a citar como condições para um aperto monetário um aumento sustentável da inflação até a faixa de 2% a 3%.

“A economia está operando com considerável capacidade ociosa e o desemprego ainda é muito alto”, afirmou Lowe no texto. “Reduzir essa capacidade ociosa e recuperar o mercado de trabalho para gerar aumentos salariais consistentes com o cumprimento da meta de inflação levará algum tempo.”

Apesar do prognóstico, o RBA considerou que a economia australiana está se recuperando em ritmo mais rápido do que o previsto. A instituição afirmou ainda que pretende “monitorar de perto” as condições do mercado imobiliário do país, considerando o ambiente de juros baixos e de aumento dos preços de imóveis.

O RBA também informou que seu programa de compra de 100 bilhões de dólares australianos (US$ 76 bilhões) em títulos do governo do país está quase concluído e que um novo programa de igual valor vai começar na próxima semana.

