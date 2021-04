Alex assume time sub-20 do São Paulo: 'Venho me preparando há sete anos'

Por Estadão - Estadão 7

O ex-meia Alex iniciou nesta segunda-feira uma nova etapa no futebol. Após uma longa carreira profissional vitoriosa em equipes como Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, o agora treinador iniciou o trabalho no comando do time sub-20 do São Paulo. Apresentado pelo clube do Morumbi, o jovem técnico de 43 anos ressaltou que apesar da estreia na função, carrega uma bagagem de sete anos de preparação para esse novo desafio.

Alex afirmou que desde que se aposentou como jogador no Coritiba, em 2014, passou a se concentrar na nova carreira. “Eu venho me preparando há sete anos, desde 2014, quando parei de jogar. Tudo foi feito passo a passo, sem pressa nenhuma. Eu estou pronto para o desafio que surgiu. Vou estar no clube 24 horas por dia para aprender tudo o que for necessário”, disse.

O ex-jogador chegou ao cargo após conversar com o presidente Julio Casares e o coordenador de futebol Muricy Ramalho. Alex vai comandar o primeiro treino ainda nesta semana e pretende morar no complexo da base, em Cotia, para conhecer mais sobre o clube e planejar melhor as decisões.

Entre o fim da carreira em 2014 e o início no São Paulo, Alex contou ter estudado sobre gestão esportiva primeiramente. No entanto, como não gostou da área, decidiu ser técnico. Antes mesmo da primeira oportunidade, o ex-meia aceitou trabalhar como comentarista nos canais ESPN e disse ter gostado da experiência de entender sobre a cobertura esportiva e a relação entre os times e a imprensa.

Alex disse que durante o período em que trabalhou na ESPN, fez os cursos de técnico da CBF, obteve as licenças necessárias e agora quer mostrar no São Paulo a junção da experiência como atleta à bagagem acumulada no pós-carreira. “Joguei futebol por muito tempo, fui capitão na maioria das equipes. Isso me deu condição de conviver com a comissão técnica e de trocar ideias. Sempre muito curioso e procurei aprender”, explicou.

Antes de aceitar a proposta do São Paulo, Alex admitiu que estava em dúvida sobre como deveria começar a carreira de técnico. “Conversei com muitos presidentes de clubes e gestores para saber como iniciar, se seria em outro centro ou em um time de base. Até que a gente se sentou com o São Paulo e a conversa se encontrou com as minhas ideias e com o que o clube imagina daqui para frente”, explicou.

O novo técnico do sub-20 disse que pretende desenvolver jogadores com capacidade técnica e montar times que proponham jogo. “Preciso desenvolver jogadores para que quando sejam requisitados para a equipe principal estejam preparados sobre qual é a ideia do clube. Preciso ter atletas com qualidade técnica e coragem, marcas que o São Paulo sempre teve”, comentou.

