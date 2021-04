Novavax inicia estratégia de testes de vacinas que imuniza todos participantes

Por Estadão - Estadão 12

A Novavax anunciou nesta segunda-feira, 5, o começo de uma nova estratégia para os testes de sua vacina contra a covid-19, que levará todos os atuais participantes dos estudos a receberem doses do imunizante. Ou seja, voluntários que receberam inicialmente o placebo nos estudos serão posteriormente imunizados. A expectativa da empresa é de ampliar o acesso à vacina ao mesmo tempo em que segue monitorando a eficácia e a segurança do produto. Segundo um comunicado, os testes de fase três no Reino Unido e de fase dois na África do Sul serão impactados pela mudança.

De acordo com a empresa, os voluntários seguirão sem saber quais aplicações receberam, mas será possível realizar a monitoração sobre a eficácia da mesma forma. O participantes serão observados por dois anos, de acordo com a companhia, o que também possibilita avaliar a duração da imunidade.

A Novavax também anunciou hoje que espera começar a ter resultados de testes de sua vacina realizados nos Estados Unidos e no México no segundo trimestre, quando também deverá expandir os estudos para crianças e adolescentes.

