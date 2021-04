Ao defender pacote, Biden diz que aumento de impostos não prejudicará economia

Por Estadão - Estadão 6

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 5, que não está preocupado com possíveis efeitos adversos de sua proposta de aumento dos impostos para financiar projetos de infraestrutura. “Não há evidência disso”, respondeu Biden ao ser questionado por repórteres se a maior taxação poderia prejudicar a recuperação econômica.

E declarou: “O resto do mundo está investindo em infraestrutura e vamos fazer isso aqui.”

Na semana passada, o mandatário apresentou detalhes de um pacote com foco em infraestrutura de mais de US$ 2 trilhões. Ele explicou que parte do projeto será financiado pelo aumento da carga tributária americana, o que reverteria parte do corte de impostos aprovado pelo ex-presidente Donald Trump em 2017.

O plano de Biden, contudo, atraiu críticas tanto de políticos mais à direita quanto de figuras da esquerda.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

