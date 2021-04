Com três gols de Tiago Reis, Vasco faz 4 a 2 no Bangu e sobe para o sétimo lugar

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Em uma noite inspirada do atacante Tiago Reis, que marcou três gols e comemorou o “hat-trick”, o Vasco venceu o Bangu por 4 a 2, neste sábado, na abertura da oitava rodada da Taça Guanabara. Devido às restrições geradas pela pandemia de covid-19, o jogo foi realizado no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ).

Continua depois da publicidade

O Vasco ganhou duas posições e aparece agora em sétimo lugar, com 10 pontos. O Bangu, com cinco, segue em 11.º e penúltimo lugar, só na frente do Macaé, lanterna com um ponto.

O Vasco entrou em campo com um time jovem, poupando seus principais jogadores para o duelo com a Tombense-MG, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Entre os novatos estava Tiago Reis, pressionado por não ter marcado nenhum gol na competição. Ele se assustou quando o Bangu abriu o placar aos 31 minutos. Giovani recuperou a bola na intermediária e lançou Luís Araújo nas costas de Tenório. Ele deu o corte para o meio e bateu colocado para abrir o placar.

Advertisement

A reação vascaína foi rápida, quando a bola tocou no braço do lateral Gil e houve a marcação do pênalti. Tiago Reis cobrou rasteiro, mas o goleiro Fernando Henrique caiu no lado esquerdo e rebateu. Por sorte, a bola voltou nos pés do próprio atacante, que encheu o pé e empatou aos 36 minutos.

Continua depois da publicidade

No começo do segundo tempo, o Vasco virou o placar no primeiro minuto. Juninho lançou Riquelme em velocidade pelo lado esquerdo. De lá saiu o cruzamento em direção à pequena área, onde Tiago Reis apareceu livre para cabecear para as redes. O gol deu maior tranquilidade ao time de São Januário que quase ampliou aos 17 minutos num chute de fora da área de Andrey que explodiu no travessão.

O jogo ficou aberto e os gols se sucederam. Tiago Reis ampliou aos 23 minutos, completando após passe açucarado de Cayo Tenório já dentro da área. O angu descontou com o zagueiro Gabriel Cividini de cabeça, após escanteio, aos 28.

No minuto seguinte, Tiago Reis quase marcou outro gol, mas foi bloqueado pelo goleiro Fernando Henrique. A bola sobrou para Galarza que bateu cruzado e, na pequena área, Gabriel Pec, em posição duvidosa, completou para as redes sob os protestos dos banguenses.

Continua depois da publicidade

Pela nona rodada da Taça Guanabara, o Vasco vai fazer o clássico com o Flamengo, enquanto que o Bangu vai enfrentar a Portuguesa-RJ. Mas os locais, datas e horários não estão definidos devido à pandemia e a falta de locais para a realização dos jogos.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 x 2 BANGU

VASCO – Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Riquelme (Zeca); Bruno Gomes (Andrey) e Juninho (Galarza); João Pedro (Carlinhos), Laranjeira (Gabriel Pec) e Figueiredo; Tiago Reis. Técnico: Marcelo Cabo.

BANGU – Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Leo Griggio e Gil; Marcelo Mattos (Matheus Olavo) e Geancarlo; Daniel (Rochinha), Geovani (Rafael Carioca) e Luis Araújo (Alessandro Scheppa); Jean Carlos (Adenilson). Técnico: Marcelo Marelli.

GOLS – Luis Araújo, aos 31, e Tiago Reis, aos 36 minutos do primeiro tempo; Tiago Reis, a 1 e aos 23, Gabriel Cividini, aos 28, e Gabriel Pec, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucão, Andrey, Bruno Gomes, Laranjeira e Riquelme (Vasco); Jean Carlos e Luis Araújo (Bangu).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].