Grêmio rescinde contrato com goleiro Vanderlei; Thiago Santos é oficializado

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

O Grêmio confirmou, na noite desta quinta-feira, a rescisão de contrato do goleiro Vanderlei, de 37 anos. Com isso, o jogador está liberado para procurar um novo clube para a temporada 2021. A informação foi publicada pelo site oficial do clube, momentos após o anúncio da contratação do volante Thiago Santos. Na nota, o time tricolor agradeceu ao goleiro e desejou “êxito na continuidade de sua carreira”.

Continua depois da publicidade

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta Vanderlei com o Clube. O Grêmio agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição e deseja êxito na continuidade de sua carreira”, informou o clube.

O jogador foi anunciado em janeiro de 2020 como reforço para a temporada, após o então titular, Paulo Victor, começar a ser contestado, especialmente com a eliminação na Copa Libertadores de 2019. Na temporada passada, fez 58 jogos com a camisa do Grêmio. Em 2021, fez apenas um jogo, na ida da segunda fase prévia da Libertadores. Na vitória por 6 a 1 diante do Ayacucho, do Paru, falhou no único gol da equipe peruana.

Advertisement

Vanderlei vinha sendo alvo de críticas da torcida, que considerava o desempenho do jogador insuficiente na temporada. Na final da Copa do Brasil, foi sacado para a entrada de Paulo Victor, que também falhou na decisão.

Continua depois da publicidade

THIAGO SANTOS – O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF “furou” o Grêmio e confirmou a contratação de Thiago Santos, de 31 anos, vindo do FC Dallas. O nome saiu no BID no início da noite desta quinta-feira, antes mesmo de um anúncio oficial por parte do clube.

Conforme o BID, o jogador vem com passe adquirido pelo Grêmio, com contrato em definitivo. O vínculo deve ser de três anos. Thiago Santos passou pelo Palmeiras e foi vendido ao FC Dallas no fim de 2019. A boa relação entre as diretorias, no clube que já levou o dirigente André Zanotta e o zagueiro Bressan, facilitou as negociações.

Mesmo já regularizado para atuar, a tendência é que Thiago Santos não fique à disposição para o clássico contra o Internacional, o Gre-Nal, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Após o anúncio oficial, o jogador deverá começar a trabalhar com o grupo a partir da próxima semana.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].