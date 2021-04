Estado do Rio bate recorde de mortes por covid-19, com 387 vítimas em 24h

Por Estadão - Estadão 7

O Estado do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira, 1º, o maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, em março de 2020. Foram 387 mortes, segundo o boletim divulgado à tarde pela Secretaria Estadual de Saúde. Até então, o recorde era de 324 mortes, registradas em 3 de junho de 2020.

O número de mortes estava crescendo nos últimos dias. Na terça-feira, 30, foram 283 mortes e na quarta-feira, 31, 295.

Até agora, 37.114 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, onde até agora ocorreram 651.914 casos da doença – 4.039 registradas nesta quinta-feira, número que, por sua vez, não chega nem à metade do recorde de novos casos (8.385, registrados em 16 de fevereiro).

A capital concentra tanto o maior número de mortes (20.687) bem como o maior número de casos no Estado (227.790).

