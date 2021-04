Abel Ferreira retorna 'recarregado' ao Palmeiras após férias em Portugal

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Depois de uma cansativa e recompensadora temporada de glórias, com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira passou cerca de 20 dias de férias com sua família, em Portugal. Nesta quinta-feira, voltou ao comando técnico do Palmeiras com coração ‘recarregado de energia’.

Continua depois da publicidade

“As férias foram muito boas, recarreguei meu coração de energia e amor para distribuir aqui para os jogadores e funcionários. Agora, o mais importante é retomarmos o foco para as decisões que se avizinham, para as próximas batalhas”, afirmou o português, aos canais oficiais do Palmeiras nas redes sociais.

Enquanto estava fora, a equipe foi bem sob o comando do auxiliar João Martins: duas vitórias e um empate em jogos válidos pelo Campeonato Paulista. Mas não deu nem tempo de se readaptar em São Paulo.

Advertisement

Com o teste negativo de covid-19 depois do período de recesso, o português de 42 anos já chegou ao CT da equipe da capital paulista para botar novamente seu ritmo de treinos em dia. Abel realizou trabalhos físicos e algumas atividades específicas com bola pela manhã, treinando a troca de passes rápidos, inversões e verticalizações.

Continua depois da publicidade

Com a paralisação do Campeonato Paulista por conta da pandemia, o Palmeiras tem pela frente as finais da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

No dia 7, a equipe terá o jogo de ida contra o Defensa y Justicia na Recopa Sul-Americana, em Buenos Aires. A volta está marcada para o dia 14, no Mané Garrincha, em Brasília, segundo confirmação da Conmebol. Pela Supercopa do Brasil, o Palmeiras encara o Flamengo, também no estádio Mané Garrincha, no dia 11, em final única.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].