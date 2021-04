Pai de Yudi Tamashiro morre aos 56 anos, após complicações da covid-19

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O pai de Yudi Tamashiro morreu nesta quarta-feira, 31, após complicações da covid-19. Nelson Tamashiro teve uma parada cardíaca em meados de março e teve de ser internado. Dias depois, foi entubado para tentar aliviar os pulmões, que já estavam bastante comprometidos. “É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da covid-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos”, diz trecho da nota oficial, emitida pela assessoria de imprensa do artista.

Continua depois da publicidade

O comunicado ressalta também que, por causa da pandemia, o velório será restrito aos familiares mais próximos, com sepultamento na sequência. “A família agradece as orações e demonstrações de carinho”, finaliza a nota.

Nas redes sociais, Yudi fez uma breve homenagem ao pai. “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Te amo, meu pai”, escreveu, mencionando um trecho bíblico na legenda de uma tela preta, no Instagram. Ao longo da semana, Yudi Tamashiro comemorou a alta da mãe, após internação também por complicações do novo coronavírus. No Instagram, eles gravaram um vídeo para contar como foi esse período para ela.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].