Empolgado para o 1° Grenal, Ramírez provoca: 'Vejo mais camisas do Inter na rua'

O técnico Miguel Ángel Ramírez terá seu “batismo” no Internacional no próximo sábado, quando disputará o primeiro Grenal no comando da equipe. Empolgado, o treinador deu uma leve esquentada no já sempre quente clássico gaúcho, ao falar que vê “muito mais camisas do Inter na rua”.

“Vou falar a verdade, não estou sendo hipócrita, eu vejo mais camisas do Internacional nas ruas. Não estou discutindo, não gosto dessa bobagem. Mas eu saio com minha namorada no carro e a gente fica contando: um colorado, um colorado, outro colorado, outro colorado, aí um tricolor, outro colorado e outro colorado. Estamos vencendo por 6 a 1”, disparou, numa leve provocação. Sem saber, atiçou a rivalidade nas redes sociais entre as torcidas.

Sobre o clássico, o treinador não esconde seu estado de espírito. “Não estou ansioso, estou empolgado para o Grenal. Nunca sonhei que poderia disputar esse clássico. Os números na Arena não são favoráveis, mas isso me motiva. Me motiva porque precisamos vencer”, disse o treinador.

Apesar de sua equipe liderar com três pontos a mais que o Grêmio, o rival tem um jogo a menos e assume o primeiro lugar do Campeonato Gaúcho caso ganhe, pelo saldo de gols melhor. Ramírez fala em triunfo na Arena para seguir com o Inter no topo da classificação.

Não garante, entretanto, a repetição dos titulares. “Nós, neste sábado, vamos tentar colocar nossa melhor espinha dorsal, a mais competitiva para esta partida. Mas não posso assegurar que vai ser a espinha dorsal de sempre”, afirmou, deixando no ar a possibilidade de mudança na escalação.

“Vamos analisar bem o Grêmio e se aprofundar. Não posso dizer que vamos jogar com o mesmo sistema”, seguiu. O técnico adora ter um volante que saiba jogar e seja o responsável por levar o time ao ataque, o que pode custar a vaga de Rodrigo Lindoso.

“O 5 tem que ter boa visão, bom controle, bons passes, tem que entender o jogo. Precisa ver os espaços, quem está livre. Consideramos imprescindível essa figura no modelo de jogo”, admitiu.

