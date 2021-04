100 DIAS | "O desafio é manter o equilíbrio entre salvar vidas e cuidar da economia", diz prefeito de Anchieta

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 34

Em seu segundo mandato à frente do Executivo de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), que venceu o pleito com quase 56% dos votos, avalia que, se no primeiro mandato o desafio foi administrar os problemas econômicos por conta do fechamento da Samarco, no atual, a crise na saúde causada pelo coronavírus. Nos 100 dias de governo, Petri afirma que a administração está atuando com firmeza no combate à pandemia, mas sem deixar de lado as obras e ações que fazem a máquina pública funcionar.

Confira a entrevista completa:

Quais os maiores problemas enfrentados pela administração?

Sem dúvida, o maior problema enfrentado pelas administrações está sendo o combate à pandemia do novo coronavírus.

Como o senhor avalia os 100 primeiros dias de governo em seu segundo mandato?

Não está sendo fácil, por conta de tudo que vem acontecendo. Estamos atuando com muita firmeza no combate à pandemia, sem deixar de lado as obras e ações que fazem a máquina funcionar.

Quais as melhorias já feitas na cidade durante este tempo?

Nós temos cuidado, de forma especial, das estradas do interior. Estamos aplicando Revsol, que é um produto que dá qualidade, durabilidade e boas condições às estradas. Estamos com obras de pavimentação na sede, com reforma de quadras, finalizando a nova orla de Castelhanos e fazendo a nova orla da Praia Costa Azul, em Iriri.

Quais as ações que o senhor gostaria de já ter executado, mas ainda não conseguiu?

Gostaria de fazer todas as orlas. Ainda temos a de Ubu para ser feita, que é a nossa próxima meta.

Como tem se dado à aceitação da população neste segundo mandato? De que maneira a municipalidade tem sentido essa aceitação?

Tenho que agradecer muito à população de Anchieta, que entendeu o momento ruim que passamos com o fechamento da Samarco, nos apoiou nas ações e hoje vê que esse apoio não foi em vão. Estamos entregando, a cada dia, uma Anchieta melhor para se viver.

Qual a relação que o Executivo estabeleceu com o Legislativo nesses 100 dias de governo? Essa relação tem sido satisfatória ao Executivo?

Tenho uma ótima relação com a Câmara. Os vereadores têm sido parceiros do Executivo, respeitando obviamente a independência dos poderes. Quando todos caminham para o bem comum o resultado é sempre benéfico.

Como a administração está trabalhando para amenizar os impactos na economia e na gestão pública?

Nosso desafio tem sido manter um equilíbrio entre salvar vidas e cuidar da economia. É isso que temos feito: adequando as medidas restritivas e procurando o mínimo de impacto em nossa economia. Não tem sido fácil, mas estamos conseguindo avançar dentro das limitações que a pandemia e as medidas restritivas nos impõem.

O senhor pensa que as movimentações políticas em torno das eleições 2022 devem afetar o governo municipal?

Não estou preocupado com isso agora. Estamos cuidando de salvar vidas e equilibrar a nossa economia.

O que o cidadão pode esperar de sua administração nos próximos meses

Muito trabalho e transparência. Foi assim no primeiro mandato e será também no segundo. No primeiro mandato, nosso maior desafio foi salvar a economia. Conseguimos. Agora temos um desafio diferente que é vencer a pandemia. Tenho fé em Deus que também conseguiremos.

