100 DIAS | “Não vou conseguir dormir enquanto não gerar empregos”, diz prefeito de Calçado

Eleito com 69,71% dos votos, o prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra, o Cuíca, avalia que, apesar das dificuldades que o novo coronavírus trouxe, a administração focou na saúde e na geração de emprego e renda em seus 100 primeiros dias de governo. E, na agenda do pós-pandemia, estão novos postos de trabalho e mais valorização dos servidores públicos municipais efetivos.

Confira a entrevista:

Como o senhor avalia os 100 primeiros dias de governo?

Nós estamos tranquilos, apesar de a Covid-19 . Nós assumimos a prefeitura sem dinheiro, sem equipamento, uma prefeitura falida e mal administrada, isso não é fácil. Apesar disso ainda estamos conseguindo muita coisa. Estamos administrando conscientes da gravidade da situação, mas, temos o governador Casagrande do nosso lado.

Quais os maiores problemas enfrentados pela administração?

Fomos atingidos por uma chuva de granizo que afetou seriamente mais de 500 famílias, eles perderam telhados e essas telhas ainda não foram substituídas. Estamos junto com o governo Casagrande, que eu faço questão de parabenizar e agradecer pela ajuda que ele tem dado ao nosso município. Ele depositou um recurso na sexta-feira (9) para compra de telhas e vamos começar a fazer uma ação rápida nas casas das pessoas carentes, de pessoas acamadas e de aposentados. A prefeitura não vai doar as telhas, vai fazer a instalação para as pessoas. Estamos levantando as informações para fazer esse trabalho o mais rápido possível.

Quais as melhorias já feitas na cidade durante esse tempo?

Na saúde, temos feito as ações de prevenção, distribuição de máscaras, higienização da cidade, fazendo vídeos mostrando a necessidade de levar isso a sério, porque são as nossas vidas que estão em jogo. Temos várias especialidades médicas, transporte, medicamentos e nossa unidade de saúde está toda reformada. Quero agradecer os nossos servidores efetivos, aos pedreiros e pintores que se empenharam em pintar e fazer as reformas da nossa unidade de saúde. Estou muito próximo dos funcionários efetivos, eles estão desmotivados, porque os salários são muito baixos. Por isso, estamos fazendo economia para ajustar os salários deles e colocar o município em viabilidade econômica. Assim que a lei permitir, vamos trabalhar para fazer o reajuste para os funcionários. Criamos uma central de atendimento 24h, onde você liga e pode solicitar atendimento na área de transporte para pessoa acamada, viabilizar um curativo em casa, enfim, faço avaliação que nossa saúde hoje é de ponta. Com 100 dias, conseguirmos virar a página, com muito trabalho e dedicação. Estamos para assinar em breve um convênio para nossa praça principal do município que vai mudar a cara do município. Estamos também com uma obra, que é a construção do Creas, no valor de R$ 1,2 milhão, que já está com o projeto aprovado, tudo certinho. Estamos com a obra do Cras, já executamos três poços artesianos, um em cada distrito, que é uma parceria da prefeitura com Estado. Estamos ensaibrando a estrada que liga Calçado ao distrito de Bom Sucesso, em Apiacá. Essa região tem as estradas ruins e já concluímos as obras de 50% dessa estrada. Uma obra que vai mudar a nossa economia, já que, os moradores de Bom Sucesso fazem todas as compras em Calçado. Também o distrito de Batatal, nós melhoramos o acesso. Estamos muito focados em trazer gente para o nosso município para mudar a nossa economia, e isso só conseguimos por meio de acesso. Estamos trabalhando muito na área da agricultura melhorando o acesso das pessoas, para que possam vir na rua e comprar seus remédios, fazer as consultas e exames. Locamos duas máquinas novas para trabalhar todas as estradas vicinais. Sempre acreditei no trabalho, é pegar junto e estar junto em todos os setores.

Quais as ações que o senhor gostaria de já ter executado, mas ainda não conseguiu?

Nós temos aqui uma usina que está desativada, uma obra de 1941. A família está doando esse imóvel para a prefeitura e já fizemos a limpeza por lá e estamos buscando uma parceria com empresas privadas. Estamos trabalhando a nossa Cachoeira da Fumaça e a Pedra do Pontão. A Secretaria de Esporte e Cultura está trabalhando muito para desenvolver o turismo. Nós sabemos que, é só por meio do turismo e do esporte que podemos ajudar muito na economia do nosso município. Devido à Covid-19, não podemos movimentar e fazer reuniões mas, com certeza, nós vamos trabalhar muito para desenvolver essa área aqui em Calçado.

Qual a relação que o Executivo estabeleceu com o Legislativo nesses 100 dias de governo? Esta relação tem sido satisfatória ao Executivo?

Eu tenho um bom entendimento com a Câmara, porque somos o governo do trabalho. A gente não para e os vereadores estão presentes nas nossas lutas, então não estou tendo dificuldades. Evidente que sempre tem alguma coisa que temos de alinhar e conversar, mas estamos com o diálogo muito bom e os vereadores estão vendo o nosso trabalho. Aqui trabalhamos muito, eu considero que temos um diálogo bom.

Como a administração está trabalhando para amenizar os impactos na economia e na gestão pública?

Não tivemos problemas com nenhum comerciante, sempre chamamos para o diálogo. Tivemos reuniões, conscientizações, sempre pedimos ajuda e sem arrogância, não usamos de força nem poder algum. O segredo é ser igual a eles, entender que o sofrimento é muito grande, sabemos que as despesas não param e o comércio tem que vender mas, também sabemos que precisamos ter respeito com a vida, e tem dado certo.

O que o cidadão pode esperar de sua administração nos próximos meses?

Falando sobre futuro, a gente tem muita coisa para fazer, só estamos esperando a pandemia passar para que a gente possa fazer o principal. Temos feito um trabalho muito grande para trazer empresas para o nosso município e vamos conseguir. Trouxemos uma empresa do Ceará para se instalar na nossa cidade, uma indústria que vai gerar muitos empregos. Prefeito que cruza os braços e não gera emprego, não vai para frente. Temos duas empresas certas, uma empresa de laticínios e uma que produz mil itens de construção. O povo de Calçado pode estar certo, eu não consigo dormir enquanto não gerar esses empregos que a gente precisa no nosso município. Quero dizer ao povo de Calçado que eles têm um prefeito que trabalha, que se dedica ao município e está 100% à disposição da nossa comunidade. Não tem história, não tem agenda, não tem nada, onde eu estiver estou à disposição do povo de Calçado.

