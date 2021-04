100 DIAS | Crise na saúde tira perspectivas, mas não impede planejamento, diz prefeito de Conceição do Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 33

Advertisement

Advertisement

Nos 100 dias de governo, em seu segundo mandato, o prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto (Cidadania), fala que o momento é de cuidar da saúde da população, por conta da pandemia, mas já planeja várias ações para o desenvolvimento do município nos próximos meses.

Continua depois da publicidade

“A nossa economia é agrícola e estamos atentos a essa categoria dando acessibilidade e realizando um dos grandes sonhos do interior, que é a telefonia rural. Vamos levar para todas as comunidades com recursos próprios, em um projeto ousado. E simplesmente instalando antenas repetidoras que jogam o sinal num raio de dois quilômetros de distância. Isso vai abranger muito bem as comunidades, fortalecendo a categoria que alavanca nossa economia”, revela.

Veja a entrevista completa:

Quais os maiores problemas enfrentados pela administração?

As fortes chuvas e também a continuidade da Covid-19, com muito mais agressividade. Sem contar com os problemas do volta às aulas.

Continua depois da publicidade

Como o senhor avalia os 100 primeiros dias de governo deste segundo mandato?

Estão sendo muito mais difíceis do que no primeiro mandato. Os problemas que tivemos de lidar na gestão anterior foram a febre amarela e a greve da Polícia Militar. Tínhamos noção do que estávamos enfrentando. Hoje, estamos lutando com um inimigo invisível e que sofre mutações. Além de termos um bombardeio de informações vindas de todos os tipos de pessoas que, muitas vezes, usam os meios de comunicação para confundir ainda mais a população.

Quais as melhorias já feitas na cidade durante este tempo?

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estamos fazendo o possível para manter a saúde pública em ordem e as estradas de rodagem em dia, pois ainda está chovendo com muita abundância. Montamos uma boa estratégia para o retorno das aulas, com ótimas propostas para fazer com que as crianças gostem de frequentar a sala de aula. Entre as aquisições estão um centro de ciência e tecnologia, continuamos o projeto de distribuição de livros, para que cada criança tenha sua biblioteca pessoal em casa. Formamos o novo conselho do Fundeb, compramos o material do Giro pela Aprendizagem e do Aprende Brasil, que são materiais de escolas de ponta do país.

Quais as ações que o senhor gostaria de já ter executado, mas ainda não conseguiu?

Temos o desejo de aplicar o revsol (material que substitui outros recursos naturais no revestimento primário de ruas e estradas), mas tivemos chuvas em grande intensidade. No entanto, queremos realizar isso ainda neste primeiro ano do mandato. Certamente vai resolver parte da necessidade de acessibilidade dos produtores rurais. Então, queremos ver todas as crianças nas escolas novamente e também começar a aplicação do revsol.

Como tem se dado a aceitação da população neste segundo mandato? De que maneira a municipalidade tem sentido essa aceitação?

Temos visto uma grande compreensão da população. Informamos tudo sem esconder nada da realidade que vivemos.

Qual a relação que o Executivo estabeleceu com o Legislativo nestes 100 dias de governo? Essa relação tem sido satisfatória ao Executivo?

Um time de futebol é composto por onze jogadores. E, no nosso município, são nove vereadores, um vice-prefeito e o prefeito. Portanto, temos onze lideranças eleitas que tem de estar jogando juntos para a cidade colher os frutos que merece.

O senhor enfrentou, no último ano, a pandemia. E, agora, ela está mais intensa. Quais os impactos dela do município? Ela afetou os planos da administração? De que forma?

Sim, afetou. A crise da saúde tira em muito as perspectivas do momento, mas não impede o planejamento das ações dos próximos meses. E é o que estamos fazendo. A nossa economia é agrícola e estamos atentos a essa categoria dando acessibilidade e realizando um dos grandes sonhos do interior, que é a telefonia rural. Vamos levar para todas as comunidades com recursos próprios, em um projeto ousado. E simplesmente instalando antenas repetidoras que jogam o sinal num raio de dois quilômetros de distância. Isso vai abranger muito bem as comunidades, fortalecendo a categoria que alavanca nossa economia.

Como a administração está trabalhando para amenizar os impactos na economia e na gestão pública?

O senhor pensa que as movimentações políticas em torno das eleições 2022 devem afetar o governo municipal?

Não. Não posso fazer uma administração municipal com pensamentos pessoais. Tenho de ser prudente a todo momento e respeitar todas as esferas políticas.

O que o cidadão pode esperar de sua administração nos próximos meses?

Quando nos livrarmos da pandemia, se Deus quiser, já temos ótimos planos que irão surpreender a todos. Mas precisamos, no momento, de cuidar da saúde de todos. Isso é o mais importante.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].