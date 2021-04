100 Dias | “A pandemia com certeza mudou os planos da nossa gestão”, avalia prefeito de Presidente Kennedy

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 13

O prefeito reeleito em Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSD), com 48,31% dos votos válidos, em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, falou sobre suas ações nos 100 primeiros dias desse novo governo, comentou as dificuldades e mostrou suas metas para os próximos anos.

Dorlei, que administra Kennedy desde o início da pandemia do novo coronavírus, avaliou como a Covid-19 afetou os planos de sua gestão. Confira a entrevista!

AQUINOTICIAS.COM – Quais os maiores problemas enfrentados pela administração?

Dorlei Fontão – Sem dúvidas, o nosso maior desafio foi e tem sido o enfrentamento a pandemia. Temos preocupação com a vida e nos vimos impedidos de evitar tantas perdas.

Como o senhor avalia os 100 primeiros dias de governo deste segundo mandato?

Trabalhamos incansavelmente nestes 100 primeiros dias para alavancar projetos que nós acreditamos ser indispensáveis para o desenvolvimento de Presidente Kennedy. Desde que assumi o mandato como prefeito eleito, não tenho medido esforços para tirar obras do papel e fazer andar a máquina pública.

Quais as melhorias já feitas na cidade durante este tempo?

Quais as melhorias já feitas na cidade durante este tempo?

Desde o começo do ano obras importantes estão sendo concluídas e outras saindo do papel. A nossa avenida Orestes Bahiense, que fica no Centro do município, já está totalmente sinalizada. Também estamos terminando o calçamento da Praia de Marobá, e asfaltando dois trechos que eram importantíssimos para a nossa comunidade, que é o trecho que liga Santo Eduardo a Jaqueira e o de São Salvador. Esse asfaltamento era anseio da comunidade há muitos anos.

Na área da Educação, já está em fase final a construção da escola que será a nossa Escola Cívico Militar, onde o modelo a ser implantado vai utilizar como referência os colégios militares, reconhecidos de forma pública e notória pelo sistema de ensino de sucesso.

Quais as ações que o senhor gostaria de já ter executado, mas ainda não conseguiu?

Ainda não conseguimos construir nosso Centro Administrativo, mas se Deus quiser esse será nosso próximo projeto a sair do papel. Também temos entraves no nosso município e precisamos levar empresas para se consolidarem em Presidente Kennedy. Hoje já temos no município a Lei de Incentivo Fiscal, um passo importante para atrair investidores e indústrias para o nosso município, essa é a forma de empregar nossos munícipes e acabar com o assistencialismo que ainda existe.

Como tem se dado à aceitação da população neste segundo mandato? De que maneira a municipalidade tem sentido essa aceitação?

Meu diálogo com a população sempre foi muito próximo. Minha casa sempre esteve aberta à comunidade para atender e escutar os anseios da população. Por causa desse diálogo próximo, conseguimos ouvir as carências da nossa população e atendê-las.

Qual a relação que o Executivo estabeleceu com o Legislativo nestes 100 dias de governo? Esta relação tem sido satisfatória ao Executivo?

Nossa Câmara de Vereadores vem trabalhando junto conosco e contribuído muito com o desenvolvimento do município. Sabemos da importância dessa boa relação com nossos vereados, pois o Executivo e o Legislativo precisam andar juntos.

O senhor enfrentou no último ano a pandemia que agora está mais intensa. Quais os impactos dela do município? Ela afetou os planos da administração, de que forma?

A pandemia com certeza mudou os planos da nossa gestão. Paralisou projetos que gostaríamos muito que já tivessem saído do papel, mas entendendo a gravidade do momento que enfrentamos, concentramos todo trabalho e esforço no combate do coronavírus no nosso município.

Como a administração está trabalhando para amenizar os impactos na economia e na gestão pública?

Até agora não precisamos cortar gastos, mas estamos estudando as medidas que precisam ser tomadas tendo em vista que este será outro ano atípico e precisamos cumprir nossa meta fiscal.

O senhor pensa que as movimentações políticas em torno das eleições 2022 devem afetar o governo municipal?

Nosso trabalho é feito independente de pretensões políticas para as próximas eleições. Eu tenho um compromisso com a população kennedense que me elegeu.

O que o cidadão pode esperar de sua administração nos próximos meses?

Quem me conhece sabe que eu me envolvo em todas as etapas dos serviços prestados. Visito os setores, vou nas obras para fiscalizar o que foi feito, acompanho de perto as secretarias e cobro muito que nossos servidores exerçam sempre um bom trabalho, pois estamos à frente da Prefeitura para servir ao povo. Nossa administração continuará assim, empenhada para desenvolver uma boa gestão.

