Vítima fatal de acidente na BR-262, em Muniz Freire, era pastor

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1862

Advertisement

Advertisement

A vítima fatal do acidente na BR-262, em Muniz Freire, no início da noite deste sábado (20), foi o pastor Enoc Faber Guimarães. Ele morreu após uma colisão com uma carreta, próximo à entrada de Muniz Freire. Enoc estava numa motocicleta e o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro, segundo testemunhas. A batida aconteceu no km 142 da rodovia e a vítima morreu no local do acidente.

Continua depois da publicidade

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a perda. “O que me conforta é saber que foi e é um homem de Deus, porque está no céu.Sempre deu o seu e testemunho de fé, amigo, alegre e que procurava através da sua vivência com todos, demonstrar a presença de Jesus com palavras de conforto, com a sua bondade e alegria!”, escreveu uma familiar.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].