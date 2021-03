Virgínia Malfacini canta ao vivo nesta sexta-feira (12); assista

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 9

Advertisement

Advertisement

Informação com qualidade e tudo o que é destaque no Sul do Espírito Santo, o capixaba encontra no programa Aqui nas Cidades, idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM, e com exibição de 9h às 10h, por meio dos canais oficiais no YouTube e Facebook.

Continua depois da publicidade

No programa desta sexta-feira (12), o quadro Sextouu Nas Cidades recebe a cantora Virgínia Malfacini. Ela é a autêntica artista regional popular, cantora de voz cheia, que já animou e ainda pode animar os finais de semana de muita gente nos “barzinhos da noite”. Assista!

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].