Victor Coelho é eleito novo presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo

Victor Coelho (PSB), prefeito reeleito de Cachoeiro de Itapemirim, é o novo presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes). A eleição aconteceu durante a Assembleia Geral Ordinária da entidade, realizada virtualmente na tarde desta quarta (31).

Victor foi eleito por unanimidade em aclamação sem registro de nenhum voto contrário dos prefeitos presentes. Ao todo, 45 prefeitos participaram do encontro. Além dos chefes dos Executivos Municipais, participaram da reunião o ex-presidente da entidade e secretário de Estado do Governo, Gilson Daniel Batista, e o presidente em exercício, Mário Sérgio Lubiana.

A nova diretoria, que conta ainda com o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, como vice-presidente; Jailson Quiuqui, de Águia Branca, como secretário e Wanderson Bueno, de Viana, como tesoureiro, estará a frente da Amunes pelos próximos dois anos (2021 a 2023).

Durante seu discurso, o presidente eleito agradeceu a confiança e destacou a pandemia como o grande desafio dos prefeitos atualmente. “A Amunes tem um papel importante de agregar, de unir, de apoiar iniciativas coletivas e nós vamos continuar cumprindo esse papel. Cada município tem suas próprias realidades, mas partilhamos das mesmas dores em cada tomada de decisão. Não tem sido fácil cuidar da saúde das pessoas, e também da saúde financeira das cidades. Tenho certeza que vamos aprender muito uns com os outros”, disse Victor Coelho.

O vice-presidente, Luciano Pingo também agradeceu aos prefeitos presentes e destacou a importância da instituição como representante dos municípios e da parceria com o Governo Estadual. “Obrigado cada amigo que confiou em nossa pessoa para representar o municipalismo na nova diretoria da Amunes. Gratidão ao time que findou o mandato e que juntamente com o governador Renato Casagrande fizeram diversos gols de placa. Que Deus permaneça nos iluminando e vamos em frente e contém com a gente”.

Sobre Victor Coelho

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho é graduado em Ciência da Computação (UCP-RJ), com especialização em Marketing (ESPM-RJ). Dedicou sua vida profissional ao Grupo Mocal (empresa do setor mineral, de sua família). Após a morte de seu irmão, o ex-vereador e deputado estadual Glauber Coelho (1974-2014), fundou o Instituto Glauber Coelho, que desenvolve ações de caráter social. Filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi eleito em 2016 como prefeito de Cachoeiro para a gestão 2017-2020 e reeleito na eleição em 2020 para gestão 2021-atualmente.

Diretoria executiva

Presidente – Victor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim)

Vice-presidente – Luciano Pingo (Ibatiba)

Tesoureiro – Wanderson Bueno (Viana)

Secretário – Jailson Quiuqui (Águia Branca)

Diretoria Regional

Diretor da Região Noroeste – Abraão Lincon (Água Doce do Norte)

Diretor da Região Nordeste – André dos Santos Sampaio (Montanha)

Diretor da Região Centro-Oeste – Sidiclei Giles de Andrade (Pancas)

Diretor da Região Rio Doce – Alessandro Broedel Torezani (Sooretama)

Diretor da Região Central Serrana – Romero Luiz Endringer (Santa Leopolina)

Diretor da Região Sudoeste Serrana – Christiano Spadetto (Conceição do Castelo)

Diretor da Região Metropolitana – Euclério de Azevedo Sampaio Júnior (Cariacica)

Diretor da Região Caparaó – Eleardo Aparício Costa Brasil (Divino de São Lourenço)

Diretor da Região Central Sul – Peter Nogueira da Costa (Mimoso do Sul)

Diretor da Região Litoral Sul – Dorlei Fontão da Cruz (Presidente Kennedy)

