Veja como fica a previsão do tempo para este domingo (7) no Sul do ES

O sol aparece entre nuvens neste domingo (7) e, segundo o Incaper, devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Não se descarta a ocorrência de granizo em pontos isolados. O vento sopra com até moderada intensidade por todo litoral do Estado. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 33°C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

