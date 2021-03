Vazão do rio aumenta de 3m² para 156m² em segundos e moradores de Alegre perdem tudo em enxurrada

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 800

A Defesa Civil de Alegre está fazendo levantamento na manhã desta quinta-feira (11) para saber se houve rompimento da barragem que fica em Celina, no interior do município. Na noite de ontem, diversas localidades foram invadidas pela água durante a chuva intensa que caiu na região. Muitos moradores perderam tudo na enxurrada.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Emerson Curty, a vazão do Rio Alegre passou de 3m² para 156m² em questão de segundos. Residentes da zona rural, como em Celina, Vila do Sul, Vila Viana e Prainha não tiveram tempo de salvar móveis e pertences, já que água inundou ruas e casas em poucos minutos.

Nirrô Emerick, prefeito do município, está acompanhando todo trabalho das equipes da prefeitura. Segundo ele, além das localidades afetadas pela enchente, as estradas que ligam a sede do município a Vargem Alegre, Segredo, Jerusalém e Garganta estão completamente bloqueadas por queda de barreiras e árvores que caíram durante o temporal.

Ainda não é possível afirmar se o açude rompeu ou se a cheia do rio foi provocada pelo acumulado de chuvas que caiu sobre o Caparaó. A Defesa Civil está tentando chegar até o local, mas, as estradas que dão acesso a barragem estão interditadas.

A prefeitura não tem, ainda, o número de pessoas desalojadas – situação em que as pessoas precisam deixar suas casas, mas não precisam de abrigo do governo – e de desabrigadas – quando necessitam de abrigo do governo – já que o levantamento está sendo feito na manhã desta quinta-feira (11).

