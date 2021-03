"Vamos apertar a fiscalização", diz Casagrande em dia de recorde de mortes por Covid no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 36

Em pronunciamento na tarde desta terça-feira (23), o governador do Estado, Renato Casagrande, disse que a fiscalização será mais intensa nos próximos dias. “Vamos apertar a fiscalização, mas pedimos a colaboração de cada um, para não aglomerar, não ir a locais com muita gente”, disse, logo após anunciar o número recorde de 72 mortes em 24 horas no Estado.

O governador disse ainda que considera as manifestações a favor da reabertura do comércio legítimas, mas salientou que há pessoas usando o momento para objetivos eleitorais. “Há pessoas de boa fé, e há pessoas com interesses políticos. Temos de separar e pedir a quem tem boa fé que tenha compreensão”.

Ele disse ainda que a decisão de fechamento do comércio foi difícil. “Queria todas as atividades em funcionamento. Queria tranquilidade para governar. Quem governa em momento de guerra mundial, como vivemos e o inimigo é o vírus, não pode se preocupar se as medidas que tomou são simpáticas ou populares, mas se são as medidas corretas”.

