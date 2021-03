Vacinação de idosos de 75 a 79 anos contra Covid em Cachoeiro começa na segunda

Por Redação - Redação 26

Na próxima segunda-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro vai começar a vacinação de idosos de 75 a 79 anos contra a Covid-19. Para iniciar o atendimento a esse grupo prioritário, o município recebeu, na última quinta-feira (11), 549 doses da vacina.

Na sede do município, o atendimento será feito, a partir das 13h, em um único ponto de vacinação, que será montado no pavilhão da Ilha da Luz. Serão distribuídas, no local, 400 senhas – número equivalente à quantidade de doses que serão disponibilizadas para moradores da sede, nesse primeiro momento.

As demais doses serão direcionadas aos moradores do interior do município, que terá cinco pontos de vacinação: as unidades básicas de saúde de Itaoca, Soturno, Córrego dos Monos, Burarama e Conduru. O atendimento nesses locais também será a partir das 13h de segunda.

Para vacinar, os idosos precisam apresentar o cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

De acordo com a Semus, o número de doses que Cachoeiro recebeu, até o momento, vai possibilitar a cobertura de cerca de 15% dos idosos de 75 a 79 anos do município com a primeira dose.

Segunda dose

O município também recebeu mais doses da vacina para avançar no atendimento aos idosos a partir de 80 anos.

Para a faixa etária de 80 a 84 anos, chegaram mais 514, o que é suficiente para garantir a primeira dose a todas as pessoas desse grupo. Os idosos dessa faixa que ainda não receberam a primeira dose devem procurar as unidades básicas de saúde com sala de vacina, a partir de segunda-feira (15). O atendimento é feito de segunda a sexta, das 7h às 16h – exceto nas unidades do programa Saúde na Hora, que atendem até as 19h.

Chegaram ao município doses suficientes para a aplicação da segunda dose em 100% dos idosos a partir de 90 anos. Nessa faixa etária, a vacinação é domiciliar.

