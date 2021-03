Três cidades do Sul do ES participam de consórcio para comprar vacinas contra Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 105

Advertisement

Advertisement

Três municípios do Sul do Espírito Santo – Venda Nova do Imigrante, Ibitirama e Aracruz – manifestaram interesse em adquirir vacinas contra o novo coronavírus por meio de um consórcio público da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Outras quatro cidades capixabas – Aracruz, Linhares e Serra – também pretendem participar da ação.

Continua depois da publicidade

Desde a última semana, a FNP vem articulando junto aos municípios e negociando com laboratórios para acertar a compra de doses para acelerar a imunização nas cinco regiões do Brasil. O consórcio dará suporte aos municípios caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal, não consiga suprir a demanda nacional.

O prefeito de Ibitirama, Paulo Lemos, informou que assim que for liberada a compra, o município pretende adquirir. “Vamos comprar dez mil doses”, disse Lemos, afirmando ainda que espera que o Governo Federal continue enviando doses.

Já o prefeito de Venda Nova, Paulo Mineti, informou que a prefeitura vai enviar um projeto de lei para Câmara de Vereadores com o propósito de garantir a participação.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].