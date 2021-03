Trabalhador pede ajuda para encontrar caminhonete furtada em Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 69

Um trabalhador de 58 anos está desesperado à procura da caminhonete Toyota, placas GTV 2111, Vila Velha, furtada na noite da última terça-feira (2), em frente a sua residência, na rua Francisco Ourique, no Centro de Guaçuí.

De acordo com Clovis Agapito, o veículo pertence aos patrões dele, e é usado para trabalho, já que ele cuida de três propriedades que ficam no interior do município. Clovis só deu falta do veículo pela manhã desta quarta-feira (3), quando saiu de casa para trabalhar.

“Uso essa caminhonete há 10 anos. É uma sensação muito ruim, é o único veículo que tenho para trabalhar nas fazendas, não dormi essa noite, é coisa que não é da gente, mas a gente se preocupa como se fosse. Não fui trabalhar ontem, e não tenho como ir hoje. Peço a quem ver a caminhonete por aí que denuncie para a polícia”.

Clovis fez o boletim de ocorrências e está na expectativa de que o veículo seja achado para votar a rotina. A Polícia Civil está investigando o caso.

