Terceiro envolvido em sequestro de vereador de Brejetuba é preso 

Mais um suspeito de participação no sequestro do vereador Antônio Bonifácio – conhecido como Antônio da Saúde (Cidadania) – que atua na Câmara Municipal de Brejetuba, foi preso pela Polícia Civil. Ricardo Rodrigues se apresentou na Delegacia de Mutum, em Minas Gerais, onde reside, nesta quarta-feira (10).

De acordo com Cláudio Rodrigues, titular da Delegacia de Brejetuba, a polícia já havia descoberto o esconderijo do terceiro suspeito de sequestrar e extorquir o parlamentar, que estava abrigado no município da Serra, mas, antes mesmo dos policiais civis montarem o cerco, ele decidiu se apresentar na delegacia da cidade mineira junto a seu advogado.

Uma semana atrás, o mandante do crime e também suplente de Bonifácio, Josué José Celirio, foi preso em uma operação entre a Polícia Civil do ES e a Polícia Militar do RJ. Ele estava escondido na casa de parentes no bairro Paciência, zona Oeste do Rio de Janeiro, onde foi capturado.

Último envolvido

Ainda de acordo com o delegado, a última pessoa envolvida no crime, que foi quem protocolou o pedido de renúncia do cargo em nome de Antônio da Saúde já foi identificada.

Estão presos Ronivon, suspeito de sequestrar e dirigir o veículo utilizado no crime; Josué, mandante intelectual do crime; e Ricardo, que participou do sequestro junto a Ronivon. O quarto e último integrante ainda não foi localizado.

Entenda

No dia 17 de fevereiro, o político seguia para uma sessão quando, inocentemente, aceitou uma carona oferecida por Ronivon. Já que o homem é muito popular na cidade. No caminho, Ricardo entrou no veículo, momento em que passaram a ameaçar o vereador e afirmaram que caso ele não desocupasse o cargo na Câmara, iriam matar seu filho, que estuda em Vitória.

Tudo foi planejado porque Celirio queria ser vereador no Legislativo brejetubense.

Durante a viagem, a dupla ameaçava e coagia psicologicamente Antônio, que ficou durante cinco horas sob poder dos criminosos. Depois das ameaças, ele foi abandonado em Viana.

Segundo o delegado, Ronivon soube que a polícia estava à sua caça e se apresentou na delegacia junto com seu advogado, mas, acabou preso por estar com um outro mandado de prisão em aberto por crime de receptação.

A polícia procura, ainda, Ricardo Rodrigues e o quarto envolvido no caso. A população pode colaborar com as investigações fazendo denúncias por meio do 181, não é preciso se identificar.

