Tempestade deve atingir 32 cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó, alerta Inpe

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 262

Um aviso emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quarta-feira (31) alerta sobre o risco de tempestade em 32 municípios das regiões Sul, Serrana e Caparaó, no Espírito Santo.

Segundo o Instituto, as previsões apontam para risco de chuvas intensas nestas áreas, raios, rajadas de vento, vendavais e até chuva de granizo. O aviso é válido até amanhã (1) e pode ser prorrogado de acordo com as mudanças climáticas.

Inpe orienta moradores de locais de risco e já condenados pelos órgãos municipais que acompanhem as atualizações do tempo para evitar possíveis impactos decorrentes do tempo severo. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros da região.

Veja as cidades

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

