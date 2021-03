Suzano inaugura fábrica de papel higiênico em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 74

Na manhã desta segunda-feira (22), a Suzano inaugurou a fábrica de conversão de papel em Cachoeiro de Itapemirim durante um evento virtual – em virtude da pandemia da Covid-19 –, que reuniu o presidente e diretores da empresa; o prefeito Victor Coelho; o governador Renato Casagrande; além de autoridades municipais e estaduais. Com um investimento de R$ 130 milhões, a unidade já está no segundo mês de funcionamento e neste mês, a expectativa de produção é de 200 mil fardos de papel higiênico.

De acordo com o presidente da Suzano, Walter Schalka, a fábrica foi construída no município em menos de um ano. “Tivemos que adiar o início as obras no ano passado por conta da pandemia, no entanto, a construção foi finalizada em menos de um ano. Hoje é um dia muito especial para a Suzano, Cachoeiro de Itapemirim e todo o Espírito Santo. Essa nova unidade vai aumentar a nossa capacidade de produção em 30%, e estamos lançando um novo produto no mercado: o papel higiênico folha tripla. Vamos seguir investindo no Estado. A Suzano está no Espírito Santo há décadas e vamos permanecer por mais 100 anos”, conta o executivo.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), ressalta a importância da fábrica para o município e região. “Essa fábrica vai impactar de maneira significativa a economia da cidade, movimentando toda uma cadeia produtiva. Nossa expectativa é que esse investimento incentive novas empresas a investir em nossa cidade”, destaca.

Para o governador Renato Casagrande (PSB), a inauguração virtual reflete o atual momento em que passa o país, diante da fase mais crítica da pandemia até agora. “Inaugurar uma fábrica de tamanha importância de forma virtual é um momento totalmente diferente para todos nós, mas no momento de faz necessário. Tenho que concordar com o prefeito Victor, que Cachoeiro de Itapemirim é a Capital Secreta do Mundo, e precisa desse tipo de investimento. Hoje, a Suzano tem três importantes investimentos no Espírito Santo: a inauguração desta fábrica em Cachoeiro, a ampliação da base florestal e a restruturação e modernização da fábrica em Aracruz. São investimentos importantes para o nosso Estado e, principalmente, para estas regiões contempladas”, explica.

Produção

Segundo o diretor Executivo de Bens de Consumo da Suzano, Luis Renato Bueno, a fábrica de Cachoeiro de Itapemirim vai atender toda a região Sudeste do Brasil. “Finalizamos a contratação dos funcionários em agosto do ano passado e, através de uma parceria com o Senai, foi implantado no município o curso de operação de conversão de papel. Eles passaram por um treinamento. Todos os empregos disponibilizados já estão em curso”, explica.

A fábrica tem capacidade de produzir 500 mil fardos de papel higiênico por mês. “Neste segundo mês de funcionamento, vamos produzir 200 mil fardos, mas até o meio deste ano, estaremos com a capacidade total”, completa Luis Bueno.

