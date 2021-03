Suspeitos de envolvimento em assassinatos são alvos de operação em Ibitirama

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 95

Uma ação integrada entre policiais civis e militares resultou na prisão de dois investigados por participação no assassinato de José Antônio Ferreira, o Zezé, morto a tiros no dia 2 de janeiro deste ano, em Brejetuba. Os suspeitos foram presos em casa, na madrugada desta quinta-feira (11), na localidade de Feijão Cru, zona rural da cidade.

José Antônio foi achado caído em uma rua, próximo a um campo de futebol, no Centro de Ibitirama. Ele era viciado em drogas e pode ter sido morto por envolvimento no tráfico.

De acordo com o delegado Tiago Dorneles, as investigações apontaram que os detidos, que têm 20 e 21 anos, integram um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na região, e que no caso da execução de Zezé, um deles emprestou a arma e o outro participou do crime. O autor dos tiros, de 27 anos, foi preso cerca de um mês e meio depois do homicídio, na mesma localidade alvo das prisões desta quinta-feira.

Durante as buscas, um homem de 52 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de armas, mas foi liberado após pagar fiança. O executor e mandante de outros dois assassinatos que também ocorreram em Ibitirama ainda não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.

Polícia continua à caça de criminosos

Segundo Dorneles, a marginalidade na região vem sendo desbancada graças à parceria entre as polícias Civil e Militar, que juntas alinham e planejam ações de combate a prática. A população pode fazer denúncias por meio do 181, não é preciso se identificar.

