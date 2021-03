Sul do ES pode ter início de semana com chuvas intensas; veja quais cidades em aviso

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 316

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuvas intensas e vendaval para 12 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até às 6h desta segunda-feira (15), e pode trazer um volume expressivo de chuva, acompanhadas de rajadas de vento.

Para algumas cidades da região do Caparaó, há aviso de chuvas intensas e até possibilidade de granizo, com foco nos municípios de Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama e Irupi. No restante do Estado os próximos dias devem ser de sol.

Segundo o Inpe, as condições são favoráveis para a ocorrência de chuva forte em pontos isolados da área, acompanhadas de raios e que acarretará em volumes pontuais expressivos. Na região, pode haver rajadas de vento e eventual queda de granizo.

