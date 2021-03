Semana começa com mais de 200 oportunidades de emprego em Cachoeiro; confira 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 97

Advertisement

Advertisement

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim inicia esta segunda-feira (15) com 207 vagas de emprego. A Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h e fica localizada na Avenida Beira Rio, no bairro Guandu, ao lado da Superintendência do Ministério do Trabalho, próximo a 1ª Cia da Polícia Militar.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].