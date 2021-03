Samu inicia operações em Cachoeiro de Itapemirim; saiba quando acionar

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 42

Moradores da maior cidade do Sul do Espírito Santo poderão ter acesso a remoções e primeiros socorros feitos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) a partir desta segunda-feira (29).

A implantação do serviço era um pedido antigo da população de Cachoeiro de Itapemirim e, agora, tornou-se realidade, também, em outras dez cidades da região Sul.

Com a chegada da Central de Operações no município, moradores terão acesso mais rápido a atendimentos de urgência, desafogando a demanda do Corpo de Bombeiros para resgastes de maiores proporções.

Veja quando você deve acionar o Samu por meio do 192

Dores no peito

Mal súbito

Intoxicações

Envenenamento

Trabalhos de parto com risco à vida da mãe ou do bebê

Quedas

Convulsões

Acidente de Trânsito com vítimas

Traumas

Perda de consciência

Sangramentos ou hemorragias

