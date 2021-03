Saiba todos os detalhes da 1ª Feijoada Casa da Prata da GFC Eventos em Guaçuí

Por diagramacao - diagramacao 42

Está chegando a hora de saborear uma deliciosa feijoada ao som do grupo Batusamba em um ambiente ao ar livre e com todas as normas de segurança contra a Covid-19. A 1ª Feijoada na Casa da Prata é uma realização da GFC Eventos. O encontro será neste domingo, dia 7 de março, a partir do meio-dia, na Rodovia 185, a 11 km de Guaçuí, sentido Varre-Sai.

Para tirar qualquer dúvida sobre cardápio, número total de participantes e os protocolos com os cuidados contra a Covid-19, detalhamos como será o evento:

A feijoada

A feijoada será self-service e preparada pela Chef Mariinha Conceição e terá opções com ingredientes separados. Assim, cada pessoa poderá escolher o que gosta e montar seu prato da forma que quiser.

Música

Claro que feijoada combina com samba, né? E o grupo Batusamba vai animar o evento deixando a tarde pra lá se especial ao som de grandes sucessos nacionais. Quem quiser já pode ir conhecendo mais do trabalho da banda acessando o Instagram deles: https://www.instagram.com/batusamba/

Ingressos

Os ingressos serão limitados a 300 pessoas, cumprindo as normas de segurança para a realização de eventos determinada por decreto estadual. Haverá venda na hora, mas atingindo o número, será suspensa para garantir a segurança dos participantes.

Por isso a dica é antecipar a compra para garantir uma tarde pra lá de especial em um ambiente em meio à natureza. Para quem vem de outra cidade, basta colocar o nome na lista e pagar na hora do evento.

A compra de ingressos pode ser feita pelo WhatsApp (28) 99907-2589 (clique aqui) ou pelo telefone 28 3553-0517. Os ingressos custam R$ 60,00 por pessoa (crianças até 12 anos não pagam). Lembrando que o ingresso dá direito ao buffet completo liberado. Bebidas e sobremesas, a venda é à parte.

Para quem é amante de um drink cheio de sabor, a DRK drinks vai ficar por conta de preparar tudo com muito carinho. Conheça mais detalhes no Instagram: https://www.instagram.com/drkdrinks/

Cuidados Covid-19

E os cuidados com a higiene e saúde dos participantes é prioridade da GFC Eventos. A 1ª Feijoada Casa da Prata será em um ambiente de 14 mil metros quadrados em área aberta em meio à natureza. Todos os protocolos de saúde preconizados pela Secretária de Estado da Saúde.

Os convidados só entrarão de máscara e terão suas temperaturas medidas, além de terem as mãos higienizadas com álcool 70°. Dentro do espaço, as mesas estarão todas em distanciamento e higienizadas.

A feijoada será servida em formato self-service com garçons usando luvas, máscaras e face shild e os talheres todos higienizados virão em uma sacola com guardanapos e lacrados.

O espaço

O cerimonial Casa da Prata é o mais novo espaço de eventos da região e comporta até 1.500 pessoas em uma área verde de 14 mil metros quadrados em um ambiente ao ar livre e em meio a uma paisagem exuberante. Em caso de chuva, há área coberta.

Apesar da área extensa, apenas 300 pessoas poderão participar do evento. O espaço fica localizado na Rodovia 185, a 11 km de Guaçuí, sentido Varre-Sai.

