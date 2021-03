Saiba quais cidades do Sul do ES seguirão decreto estadual e quais terão as próprias regras

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 414

Vários municípios do Sul do Espírito Santo informaram, nesta quarta-feira (17), se vão ou não seguir as regras do decreto do Governo do Estado, anunciado nesta terça-feira (16). Alguns decidiram endurecer e estabelecer multa para quem abrir o estabelecimento. Outros informaram que vão permitir o funcionamento de lojas. A resolução estadual, que vale de quinta-feira (18) até o dia 31 de março, endurece as regras para abertura de comércios, academias e outros setores da economia.

Veja as cidades:

Atílio Vivácqua

O município informou que as ações que serão adotadas a partir desta quinta estão em consonância com as regras do Governo do Estado. Nos 14 dias de “quarentena”, somente os serviços essenciais listados no decreto estadual poderão funcionar de portas abertas. Os servidores municipais deverão cumprir horário normal de expediente, das 7h às 16h, em home office. Os serviços administrativos não serão interrompidos.

Itapemirim

A prefeitura vai atender a todas as recomendações do Governo do Estado e do Ministério Público. Na publicação, o município informou que “ficam suspensas as atividades relacionadas às feiras dos produtores rurais e artesanais durante o período de vigência do presente decreto, compreendendo, neste caso, o programa Vale Feira”.

Ibatiba

A Prefeitura de Ibatiba publicou o decreto municipal que define novas medidas devido à pandemia do novo Coronavírus. O texto referenda todo o conteúdo do decreto do Governo do Estado e suspende as atividades de ambulantes e da feira livre municipal, assim como a distribuição do ticket-feira.

Mimoso do Sul

A cidade tentou a flexibilização, mas o Ministério Público Estadual não aceitou modificações no decreto estadual.

Jerônimo Monteiro

O município também pretende manter o comércio aberto, com horário reduzido e número limitado de consumidores em cada loja.

Alegre

No município, todos os comerciantes – não apenas bares, lanchonetes e restaurantes – poderão atender no sistema de delivery e drive-trhu durante a fase mais restritiva de combate ao novo coronavírus.

Castelo

O município informou que vai seguir as regras do decreto publicado pelo Governo do Estado.

Conceição do Castelo

A cidade pretende manter o comércio aberto, seguindo as normas de segurança.

Vargem Alta

A prefeitura informou que vai seguir todas as regras listadas no decreto do Governo do Estado.

Guaçuí

A prefeitura vai seguir as regras estabelecidas pelo Governo do Estado e pretende endurecer as normas. Em um decreto publicado nesta quarta-feira (17), ficou definido que os estabelecimentos que não cumprirem as determinações poderão ser multados e terem o alvará de funcionamento cassado.

Presidente Kennedy

Presidente Kennedy vai acatar as recomendações pelas autoridades de saúde no âmbito estadual e municipal. A cidade adotar o chamado disk aglomeração, onde moradores poderão denunciar festas clandestinas, bares abertos irregularmente, entre outros.

Marataízes

O município vai seguir as regras do decreto estadual e informou, ainda, que vai restringir o acesso às praias.

Cachoeiro de Itapemirim

A cidade vai seguir as determinações do Governo do Estado.

