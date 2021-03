Recorde de mortes: Espírito Santo registra 72 óbitos por Covid nas últimas 24 horas

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 152

Advertisement

Advertisement

O governador Renato Casagrande (PSB) utilizou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (23), para dar a triste notícia do novo recorde do número de mortos pela Covid-19 no Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Segundo Casagrande publicou no Twitter, nas últimas 24 horas foram 72 mortes por coronavírus.

“O ES registrou 72 mortes em 24h. Grande parte dos hospitais particulares não possuem mais vagas. A rede pública está sob pressão e os profissionais esgotados. A nova variante do Reino Unido é muito mais contagiosa e letal e atinge principalmente os mais jovens. Faça sua parte!”, anunciou o governador.

O secretário estadual de Saúde do ES, Nésio Fernandes atualiza ao vivo os dados da Covid e as ações da Sesa no Estado.

O ES registrou 72 mortes em 24h.

Grande parte dos hospitais particulares não possuem mais vagas. A rede pública está sob pressão e os profissionais esgotados. A nova variante do Reino Unido é muito mais contagiosa e letal e atinge principalmente os mais jovens. Faça sua parte! — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 23, 2021

Continua depois da publicidade

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].