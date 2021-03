Quase 94% das vagas de UTI Covid no ES estão ocupadas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 117

A ocupação dos leitos de UTI para pacientes infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo está em quase 94%, segundo atualização do Painel Covid-19 deste domingo (21). A região com maior percentual de leitos ocupados é a Metropolitana, onde 95,2% das unidades intensivas já estão com pacientes. No Sul do Estado, a taxa é de 91,24%, ou seja, dos 137 leitos disponíveis, 125 estão com pacientes.

Em relação aos leitos de enfermaria, a situação é alarmante, porém, menos grave. No total, 77,07% das vagas estão com pacientes no Estado. No Sul do Estado, esse percentual é de 60,84%, ou seja, das 166 unidades disponíveis, 101 já estão ocupadas.

