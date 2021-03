Quarentena pode durar mais de 14 dias no ES, afirma governador

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 162

Em entrevista ao jornal A Tribuna, nesta terça-feira (23), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), não descartou a possibilidade de prorrogação da quarentena após o dia 31 de março, como medidas para conter o avanço do coronavírus no Estado. Nas últimas 24 horas, o ES bateu novo recorde de mortes, com 72 óbitos provocados pela doença.

Casagrande afirma que a prorrogação da quarentena vai depender do comportamento da população em adesão as medidas restritivas.

“Seguiremos com 14 dias. Se tiver adesão das pessoas adequadamente, não (será necessário estender). Nós queremos que, nestes 14 dias, consigamos reduzir a transmissão do vírus e que, com isso, consigamos voltar paulatinamente à normalidade das atividades econômicas e sociais”, disse o governador.

