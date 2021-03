Produtor rural morre após levar choque elétrico em Jerônimo Monteiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 389

Advertisement

Advertisement

Um morador de Lavrinha, zona rural de Jerônimo Monteiro, foi encontrado morto pelos vizinhos após sofrer um choque elétrico ao tentar ligar uma bomba d’água nesta segunda-feira (8).

Continua depois da publicidade

Moradores deram falta do produtor rural identificado como Jovair Tavares Gaspar, 46 anos, que desapareceu depois de ir ligar a bomba na tarde do dia anterior.

Preocupados com o sumiço, os vizinhos iniciaram as buscas e acharam Jovair caído em uma área alagada do pasto de sua propriedade, próximo a bomba, com o corpo coberto pela água.

Tudo indica que chovia no momento em que o produtor sofreu a descarga elétrica, mas somente o laudo emitido após a perícia poderá afirmar as causas da morte. O corpo dele foi removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].