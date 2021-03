Preso líder de associação criminosa que comandava tráfico em Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória

Por Redação - Redação 104

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, identificou e prendeu todos os integrantes de uma associação ao tráfico de drogas no município, com ramificações em Cariacica. Na última quinta-feira (4), com apoio da Guarda Municipal de Vitória (GMV), foi preso o líder do grupo, de 36 anos, que estava foragido em Vitória, fechando a investigação.

De acordo com o delegado Alberto Roque, titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante, as investigações duraram quatro meses. No total, a associação criminosa contava com 12 integrantes, entre moradores de Venda Nova do Imigrante e da região da Grande Vitória.

“Todas as 12 pessoas foram presas portando drogas. Em relação ao líder do grupo criminoso, fizemos o acompanhamento no local de trabalho dele, que gerou o mandado de prisão desse indivíduo, por já estar foragido da Justiça”, explicou o delegado.

Alberto Roque informou ainda que, “o suspeito residia em Cariacica, e era o responsável por fazer o transporte das drogas até o município de Venda Nova do Imigrante, para a organização criminosa”, disse o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, por tráfico de drogas, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem (CTV) de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

Outra prisão

No início da noite dessa quarta-feira (3), a equipe da Denarc de Venda Nova do Imigrante, prendeu dois indivíduos, de 26 e 35 anos, e uma suspeita de 23 anos, em cumprimento de três mandados de prisão temporária, por tráfico de drogas em autos de inquérito que apura a prática no município.

De acordo com o delegado Alberto Roque, “esses três suspeitos faziam parte da mesma associação ao tráfico de drogas, no município, fazendo recolhimento e transferência de dinheiro para o grupo criminoso”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, a suspeita de 23 anos encontrava-se em liberdade condicional, com uso de tornozeleira, pois em fevereiro deste ano foi presa quando buscava 170 papelotes de cocaína, em Vitória, com destino a Venda Nova do Imigrante.

Durante o cumprimento dos mandados na casa de um dos suspeitos, foram encontrados escondidos dentro de uma fralda de bebe cinco papelotes de cocaína pesando dois gramas cada.

Os detidos foram autuados em flagrante por associação ao tráfico de drogas e foram encaminhados para o Centro de Triagem (CTV) de Viana, onde permanecem à disposição da Justiça.

