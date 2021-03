Presidente do Consórcio do Caparaó participa de agenda sobre desenvolvimento regional

Por Redação - Redação 9

O presidente do Consórcio do Caparaó e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, participou, na tarde desta terça (2), de agenda virtual com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) sobre o Conselho Regional da Microrregião. Participaram ainda os prefeitos de Muniz Freire, Alegre, Guaçuí e Irupi e representantes de outros municípios.

Durante a agenda, foi deliberado que os prefeitos de Alegre, Nirrô Emerick, e de Muniz Freire, Dito Silva, vão representar a região do Caparaó no Conselho de Desenvolvimento Regional da Microrregião que ainda é composto por representantes de diversos segmentos do poder público e sociedade civil. A meta principal do colegiado é debater as oportunidades para a região.

O Conselho Regional foi instalado no dia 13 de junho de 2019 no município de Guaçuí e os representantes do Governo do Estado, no colegiado, são o secretário de estado do Meio Ambiente, Fabrício Machado, e o secretário de Turismo, Dorval Uliana.

A agenda desta terça foi conduzida pelo Subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional – Paulo Menegueli.

