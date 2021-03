Prefeito de Dores do Rio Preto fala sobre variante mais letal do coronavírus no município

Por Redação - Redação 60

Em entrevista concedida nesta terça-feira (23), ao Aqui Notícias, o prefeito Ninho, de Dores do Rio Preto, falou sobre a variante do Reino Unido do novo coronavírus que já se encontra no município, com transmissões avançadas.

A informação, segundo o prefeito, veio do laboratório estadual Lacen, constando um caso dessa variante desde o dia 18 de janeiro, sendo em uma criança de cinco anos de idade, que já está curada. Outros casos também foram comprovados e, inclusive, foi registrado um óbito.

Ninho foi taxativo ao dizer que está faltando liderança de prefeitos, dos governadores e do presidente da República, para que se possa controlar a doença, evitando uma tragédia maior. O prefeito de Dores ainda atribuiu a situação dessa variante encontrada no município ao carnaval realizado no distrito vizinho. “Eu tenho certeza que a alta de casos na nossa região veio da irresponsabilidade do carnaval no Patrimônio da Penha e de quem não coibiu”, declara Ninho.

Por tudo que tem acontecido no Brasil, no mundo e com essa variante, o prefeito recomendou que as pessoas passem a acreditar na doença, pois ela é séria. Ninho também pede que a população tome cuidado e siga todas as recomendações, como o uso de máscara e do álcool em gel, sair de casa apenas em extrema necessidade, dentre outras medidas necessárias.

Vacina

Para seguir a determinação do Estado, das 200 doses de vacina que foram enviadas ao município, 100 devem ser reservadas, podendo ser utilizadas apenas a metade das doses na população.

Sentiu na pele

Ninho passou pela COVID-19 em 23 de novembro de 2020, ficando internado 18 dias, sendo 8 deles na UTI. O prefeito ficou em estado grave, tendo mais de 80% dos pulmões comprometidos.

