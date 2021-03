Polícia prende em São Paulo professor que estuprou menino de 5 anos no Espírito Santo 

Ainda no processo, a mãe da criança contou que, no dia do crime, ao chegar em casa, o menino pediu para que ela o limpasse, e percebeu que a criança estava suja de sêmen.

De acordo com o processo, a vítima, um menino de 5 anos, teria sido estuprada pelo acusado no dia 19 de setembro de 1998. O professor, à época, era vizinho da família da criança e costumava frequentar a casa onde aconteceu a violência sexual.

O professor negou o crime, dizendo que não sabia porque a criança estava suja do material humano. Mas, ao ser ouvido pela Justiça, alegou que teve uma ejaculação involuntária durante o sono, pois quando acordou observou que tinha as mãos úmidas de sêmen.

A violência causou transtornos à criança, que precisou passar por tratamento psicológico para voltar a conversar e sorrir. Depois disso, os pais da criança acabaram descobrindo que o episódio já havia acontecido outras vezes, mas, que a criança não contava sobre os abusos porque era intimidada pelo acusado.

Nóbrega foi preso e encaminhado ao Departamento de Polícia de São Vicente, onde um boletim de captura foi registrado. Ele ficará à disposição da Justiça para iniciar o cumprimento da pena e ser recambiado ao sistema prisional capixaba se, assim, a Justiça do ES entender necessário.

