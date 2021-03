Polícia apreende drogas no bairro Boa Vista em Cachoeiro

Por Redação - Redação 126

Os Policiais Militares da Força Tática do 9º Batalhão abordaram um rapaz de 20 anos na noite deste sábado (27) no Bairro Boa Vista em Cachoeiro de Itapemirim e, durante a abordagem, apreenderam com ele dez buchas de maconha, uma sacola com uma substância parecida com maconha e R$ 45 em dinheiro. O rapaz foi preso pelos policias.

