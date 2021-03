Pode faltar medicamentos na Santa Casa de Guaçuí nas próximas semanas

Por Redação - Redação 146

Advertisement

Advertisement

A possibilidade de desabastecimento na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí nas próximas semanas é real, é o que afirma o diretor técnico da instituição, Dr. Alberico José Berica. A declaração foi feita nesta quarta-feira (24) em uma entrevista exclusiva, que vai ao ar amanhã, a partir das 9h, no programa Aqui nas Cidades. O aumento de casos graves e excesso de demanda no mercado hospitalar são as principais causas da escassez de materiais.

Continua depois da publicidade

“O mercado hospitalar está enfrentando um sério problema de abastecimento em relação a insumos e medicamentos para tratamento de pacientes com Covid, principalmente em ambiente de cuidados intensivos e salas vermelhas de pronto socorro. A Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí tem medicamentos para as próximas semanas e já foi informada, por seus fornecedores, da dificuldade de abastecimento e da possibilidade de desabastecimento”, explicou o diretor técnico da Santa Casa.

Novas variantes

De acordo com Alberico, o aumento no número de pacientes graves, principalmente jovens, está relacionado ao aparecimento de novas variantes mais contagiosas e agressivas do coronavírus em Guaçuí.

Continua depois da publicidade

“A maioria dos profissionais está correlacionando essa maior gravidade e transmissão às novas variantes, embora nem tudo esteja confirmado laboratorialmente. Não há como saber de antemão com que variante estão lidando, já que os exames para detecção da variante são feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) em Vitória, depois que paciente foi tratado e melhorou, ou não. Essa incerteza em relação a qual variante o profissional está lidando gera muita ansiedade no ambiente de trabalho e principalmente porque estamos lidando com pacientes cada vez mais jovens e enfrentando uma doença que nós não conhecemos muito bem”, disse Dr. Alberico.

O vídeo com a declaração na íntegra, será exibido amanhã (25) no programa Aqui nas Cidades. Conversaremos também com a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Sesa, Danielle Grillo. O programa vai ao ar de segunda à sexta a partir das 9h no Facebook e Youtube do portl AQUI NOTÍCIAS.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].