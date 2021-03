Operação da Polícia Civil tira cinco criminosos das ruas de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 242

Advertisement

Advertisement

Policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim realizaram nesta quarta-feira (24), uma operação para colocar na prisão criminosos que já foram condenados, mas, estavam fora do sistema prisional do Estado.

Continua depois da publicidade

As equipes estiveram no bairro Ibitiquara, onde prenderam um homem de 34 anos condenado por furto qualificado e no bairro Gilson Carone, onde detiveram um homem de 38 anos por crime de ameaça e resistência.

Já no Centro, os policiais prenderam um condenado por dano qualificado de 44 anos. No bairro Santa Cecília, as equipes prenderam um homem de 46 anos condenado por extorsão mediante uso de arma de fogo e, por último, no bairro Teixeira Leite, detiveram um homem de 31 anos condenado por porte ilegal de arma de fogo.

Todos eles foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e transferidos para o Presídio Regional, localizado na Fazenda Monte Líbano, onde ficaram à disposição da Justiça

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].