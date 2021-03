Operação Covid: 186 comércios no Sul do ES foram advertidos ou notificados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 619

No Sul do Espírito Santo, 26 comércios foram notificados e um foi interditado no mês de março, durante à chamada Operação ES-Covid-19. Outros 161 estabelecimentos tiveram uma advertência verbal, totalizando 188 locais fiscalizados. Os números foram divulgados pelo Governo do Estado neste domingo (21). No Estado, 713 locais foram alvo das medidas.

