Oficinas mecânicas, lojas de autopeças e borracharias poderão continuar abertas

Por Redação - Redação 21

Advertisement

Advertisement

As oficinas mecânicas, lojas de autopeças e borracharias voltam a ser consideradas essenciais de acordo com uma nova publicação feita na sexta-feira (26) no Diário Oficial do Espírito Santo. Agora, esses estabelecimento poderão funcionar normalmente.

Continua depois da publicidade

Já as lojas de materiais de construção, mercados atacadistas, casas lotéricas e agências bancárias não foram citadas neste decreto, então devem continuar fechados de hoje (28) até o dia 04 de abril.

Padarias e mercados poderão funcionar também. Por conta do adiantamento de feriados em Vitória, a proibição a estes estabelecimentos foi suspensa para não gerar aglomerações.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].