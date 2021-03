Ocupação de leitos de UTI chega a 91% no ES; no Sul, três hospitais já não têm vagas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 91

Advertisement

Advertisement

A taxa de ocupação de leitos de UTI voltados para os cuidados de pacientes com Covid-19, no Espírito Santo, chegou aos 91,05%. Os números fazem parte do Painel Covid, do Governo do Estado, e foram atualizados nesta terça-feira (16).

Continua depois da publicidade

No Sul do Estado, dos cinco hospitais estaduais ou filantrópicos que oferecem vagas intensivas, três já estão com 100% de ocupação: o Hospital Evangélico de Itapemirim, Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

Já o Hospital de São José do Calçado, que abriu 22 leitos de UTI nesta segunda (15), está com 30% de ocupação, ou seja, das 30 vagas existentes, nove estão com pacientes. O Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro, tem 80% das vagas ocupadas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].