O poder do toque no desenvolvimento humano

Por diagramacao - diagramacao 5

Embora nem todos acreditem nesta tese, as massagens são poderosas. O contato “pele com pele” é responsável por estimular reações físicas e psicológicas, ajudando a melhorar a autoestima, combater a depressão, acalmar e tranquilizar a mente, proporcionando alegria de viver.

O corpo responde ao toque físico com uma redução nos hormônios do estresse, como o cortisol. Em altos níveis, a substância eleva a pressão arterial, a glicose sanguínea e as inflamações, atrapalhando o sono e bloqueando sensações de bem-estar.

A técnica usa diferentes movimentos, como longos, vibração, pressão, fricção e pequenas batidas, que estimulam o corpo a produzir endorfinas. Pode ser usada em pessoas de todas as idades, incluindo bebês, processo que auxilia no fortalecimento da personalidade da criança.

Estudos apontam que uma massagem de 60 minutos pode reduzir o nível de cortisol (hormônio do estresse) em 30%, em média. Quando isso ocorre, o corpo libera 28% a mais de serotonina, conhecido como hormônio antidor. Ao diminuir o cortisol e aumentar a serotonina, o organismo eleva a capacidade de lutar contra a dor, a ansiedade e os sentimentos de tristeza.

A massagem sensitive, por exemplo, tem sido aplicada como forma de tornar mais confortável a vida de quem a recebe. A técnica tem raízes na antiga filosofia conhecida como tantra, originária da Ásia, especialmente da Índia, a qual baseia-se em diversos conceitos como espiritualidade, sexualidade e biologia humana, de acordo com o conhecimento empírico desses povos.

Eficaz no desenvolvimento da percepção e consciência corporal, a técnica induz o praticante a permanecer focado por meio de sensações que o corpo produz durante a sessão. Em um grau mais profundo, a massagem faz a pessoa reconhecer e perceber nuances de sua própria anatomia emocional.

A procura por esta terapia cresceu muito no Brasil nos últimos anos, sendo incorporada no cotidiano de clínicas, spas e hotéis e abrindo espaço para massagistas. Pode ser feita por pessoas de idades variadas.

O público que busca por esses profissionais e clínicas de massagem pelo Brasil, utiliza portais online e guias do segmento, onde é possível encontrar massagistas em Vitória, no Espírito Santo, e em diversos outros munícipios, filtrando pela região mais próxima e especialidades dentro das técnicas de massagem.

A massagem traz benefícios emocionais para seus praticantes, como melhora da autoestima e combate à depressão. Fisicamente, ameniza problemas como artrite, artrose, reumatismo, fadiga, dores em geral, além de reorganizar o corpo.

Realizada com movimentos longos e deslizantes na direção do fluxo sanguíneo para o coração, a terapia eleva o nível de oxigênio no sangue, melhora a circulação e a flexibilidade dos músculos e diminui as toxinas musculares. Inclui ações rítmicas e suaves nas camadas superiores dos músculos.

A sensitive massage tem como caraterística o fato de poder ser usada para melhorar a saúde sexual dos casais, como uma ferramenta do tantra. Além disso, reduz o estresse, a ansiedade e a depressão; melhora a compreensão e amor por si mesmo, assim como a confiança e o desempenho físico.

