Novo alerta para chuva e vendaval em 12 municípios do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuvas intensas e vendaval para 12 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até às 9h deste domingo (14), e pode trazer um volume expressivo de chuva, acompanhadas de rajadas de vento.

Os doze municípios são na região do Caparaó, que já foi castigado esta semana com fortes chuvas e alagamento em Alegre e distritos. As cidades sob aviso são: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e São José do Calçado.

Ainda segundo o Incaper, no domingo (14) pode acontecer chuva esparsa no Norte do Espírito Santo. Há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados das regiões Sul e Serrana. A exceção fica por conta do trecho sudeste do Estado, em que o sol predomina e não deve chover. O vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.

