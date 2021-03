Na semana dedicada a elas, vice-prefeitas do Caparaó falam sobre o papel da mulher na política regional; assista

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 14

Informação com qualidade e tudo o que é destaque no Sul do Espírito Santo, o capixaba encontra no programa Aqui nas Cidades, idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM, e com exibição de 9h às 10h, por meio dos canais oficiais no YouTube e Facebook.

Nesta semana, o programa dará voz às mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e, nesta terça-feira (9), vamos receber a vice-prefeita de Ibatiba, Criziane Moreno e a vice-prefeita de Muniz Freire, Mariana Nogueira, que vão falar sobre a força da mulher na política do Caparaó. Assista!

